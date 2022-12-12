Подразделения РХБ защиты ЦВО в ноябре получили около 15 образцов современной военной техники
В ноябре текущего года подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) получили по плану оснащения около 15 образцов современной военной техники.
Подразделения пополнили свои парки тяжелыми огнеметными системам ТОС-1А, машинами химической разведки РХМ-8 и универсальными комплексами сбора и обработки данных УКСОД на базе бронеавтомобиля «Тигр».
Машины химической разведки РХМ-8, сменившие прошлое поколение машин — РХМ-6 на базе бронетранспортера «БТР-80», отличаются повышенной мобильностью и проходимостью. Кроме того, подразделения специальной обработки пополнились авторазливочными станциями АРС-14КМ на базе «КамАЗ».
Всего с начала года по плану оснащения в ЦВО поступило около 400 единиц военной техники.
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