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Армия и Флот

Подразделения РХБ защиты ЦВО в ноябре получили около 15 образцов современной военной техники

 © function.mil.ru

В ноябре текущего года подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) получили по плану оснащения около 15 образцов современной военной техники.

Подразделения пополнили свои парки тяжелыми огнеметными системам ТОС-1А, машинами химической разведки РХМ-8 и универсальными комплексами сбора и обработки данных УКСОД на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Машины химической разведки РХМ-8, сменившие прошлое поколение машин — РХМ-6 на базе бронетранспортера «БТР-80», отличаются повышенной мобильностью и проходимостью. Кроме того, подразделения специальной обработки пополнились авторазливочными станциями АРС-14КМ на базе «КамАЗ».

Всего с начала года по плану оснащения в ЦВО поступило около 400 единиц военной техники.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448297@egNews

ТОС-1А, РХМ-8 , УКСОД , «Тигр», АРС-14КМ
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