Линия роботизированной подготовки и окраски деталей самосвальной техники SPK
Линия предназначена для подготовки и окраски поверхности деталей самосвальной техники.
В линии установлена роботизированная дробеструйная камера для обработки поверхности рам, козырьков, составляющих платформы, а также рам.
Состав оборудования линии:
- Система автоматизированной логистики SPK-SmartCart.
- Зона маскировки проходного типа SPK-PB-15.6.6.
- Роботизированная дробеструйная камера SPK-SBB-16.7.8 проходного исполнения.
- Ручная дробеструйная камера SPK-SBB-15.6.6 в проходном исполнении.
- Камера обезжиривания, фосфатирования, промывки SPK-DPB-15.6.6 проходного типа.
- Камера сушки после мойки SPK-CB-13.4.5.
- Камера охлаждения SPK-CDDA-13.4.5.
- Камера роботизированной окраски SPK-SB-16.7.8.
- Камера контроля и докраски SPK-SB-15.6.6.
- Камера сушки лакокрасочного покрытия SPK-CB-13.4.5.
- Пост контроля лакокрасочного покрытия (снятие маскировки/заглушек).
- Система очистки вытяжного воздуха от содержания летучих веществ.
- Компрессорная станция.
- Краскоприготовительное отделение SPK-PKS.
- Оборудование для краскосмешения и подачи.
- Установка пиролизной очистки оснастки.
- Конвейер возврата подвесок из зоны разгрузки в зону снятия.
- Комплект запасных быстроизнашиваемых частей.
- Система автоматизации.
©Видео с youtube.com
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