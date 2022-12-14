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Линия роботизированной подготовки и окраски деталей самосвальной техники SPK

Линия предназначена для подготовки и окраски поверхности деталей самосвальной техники.

В линии установлена роботизированная дробеструйная камера для обработки поверхности рам, козырьков, составляющих платформы, а также рам.

Состав оборудования линии:

  1. Система автоматизированной логистики SPK-SmartCart.
  2. Зона маскировки проходного типа SPK-PB-15.6.6.
  3. Роботизированная дробеструйная камера SPK-SBB-16.7.8 проходного исполнения.
  4. Ручная дробеструйная камера SPK-SBB-15.6.6 в проходном исполнении.
  5. Камера обезжиривания, фосфатирования, промывки SPK-DPB-15.6.6 проходного типа.
  6. Камера сушки после мойки SPK-CB-13.4.5.
  7. Камера охлаждения SPK-CDDA-13.4.5.
  8. Камера роботизированной окраски SPK-SB-16.7.8.
  9. Камера контроля и докраски SPK-SB-15.6.6.
  10. Камера сушки лакокрасочного покрытия SPK-CB-13.4.5.
  11. Пост контроля лакокрасочного покрытия (снятие маскировки/заглушек).
  12. Система очистки вытяжного воздуха от содержания летучих веществ.
  13. Компрессорная станция.
  14. Краскоприготовительное отделение SPK-PKS.
  15. Оборудование для краскосмешения и подачи.
  16. Установка пиролизной очистки оснастки.
  17. Конвейер возврата подвесок из зоны разгрузки в зону снятия.
  18. Комплект запасных быстроизнашиваемых частей.
  19. Система автоматизации.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-PQEi_QenwA

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