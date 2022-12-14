Линия роботизированной подготовки и окраски деталей самосвальной техники SPK

Линия предназначена для подготовки и окраски поверхности деталей самосвальной техники.

В линии установлена роботизированная дробеструйная камера для обработки поверхности рам, козырьков, составляющих платформы, а также рам.

Состав оборудования линии:

Система автоматизированной логистики SPK-SmartCart. Зона маскировки проходного типа SPK-PB-15.6.6. Роботизированная дробеструйная камера SPK-SBB-16.7.8 проходного исполнения. Ручная дробеструйная камера SPK-SBB-15.6.6 в проходном исполнении. Камера обезжиривания, фосфатирования, промывки SPK-DPB-15.6.6 проходного типа. Камера сушки после мойки SPK-CB-13.4.5. Камера охлаждения SPK-CDDA-13.4.5. Камера роботизированной окраски SPK-SB-16.7.8. Камера контроля и докраски SPK-SB-15.6.6. Камера сушки лакокрасочного покрытия SPK-CB-13.4.5. Пост контроля лакокрасочного покрытия (снятие маскировки/заглушек). Система очистки вытяжного воздуха от содержания летучих веществ. Компрессорная станция. Краскоприготовительное отделение SPK-PKS. Оборудование для краскосмешения и подачи. Установка пиролизной очистки оснастки. Конвейер возврата подвесок из зоны разгрузки в зону снятия. Комплект запасных быстроизнашиваемых частей. Система автоматизации.

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