Покрасочная линия для вездеходов «Бурлак»

В Кургане есть завод по производству вездеходов «Бурлак». В 2021 году здесь была построена окрасочная линия, состоящая из дробеструйной и трех окрасочно-сушильных камер с возможностью роботизированной окраски. В видео — об особенностях линии наглядно.

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