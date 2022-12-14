Четыре газотурбинные установки ГТУ-16П отправились на самое мощное месторождение газа в России

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха отгрузила четыре газотурбинные установки ГТУ-16П на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Это самое мощное месторождение газа в стране с начальными запасами в 3,5 трлн кубометров.

ГТУ-16П разработана пермским предприятием «ОДК-Авиадвигатель» (входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха). Установка используется в составе газоперекачивающих агрегатов и при реконструкции действующего оборудования.

«Газоперекачивающее оборудование Ростеха активно применяется на крупнейших месторождениях России, обеспечивая стабильную работу газотранспортной системы. В частности, только на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение уже поставлены 24 агрегата суммарной мощностью 384 МВт. Теперь на Ямал отправились еще четыре установки ГТУ-16П. Всего в этом году участникам рынка будут поставлены 45 газотурбинных двигателей и 27 газоперекачивающих агрегатов на сумму около 30 млрд рублей», — сказал генеральный директор комплексного поставщика энергетического и газоперекачивающего оборудования и сервисных услуг «ОДК-Инжиниринг» Андрей Воробьев.

В основе установки используется газотурбинный двигатель ПС-90ГП-2 мощностью 16 МВт производства компании «ОДК — Пермские моторы».

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших по объему запасов и самое мощное по добыче газа в России. Месторождение открыто в 1965 г. в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. Проектная мощность — 130 млрд куб. м газа в год. В период с 2016 по 2021 гг. Объединённая двигателестроительная корпорация поставила на Заполярное месторождение 24 газоперекачивающих агрегата суммарной мощностью 384 МВт.