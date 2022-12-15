Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Тонар разработал новый флагманский полуприцеп

 © www.metalinfo.ru

Долгое время флагманской моделью среди зерновозов компании «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») оставался алюминиевый полуприцеп Тонар-9594.

На внутризаводской презентации широкой публике был представлен «собрат» — четырехосный Тонар-9599, который сразу заслужил внимание потенциальных клиентов. Увеличенный объём и вынесенная передняя ось полуприцепа дают возможность увеличить тоннаж перевозимого груза за счет большего запаса по осевой нагрузке. Именно поэтому Тонар-9599 стал второй моделью по популярности среди зерновозов.

Первый из партии полуприцепов Тонар-9599 был отгружен в Ярославскую область. Техника будет эксплуатироваться на перевозке зерновых культур, шрота и комбикормов.

Характеристики полуприцепа-зерновоза Тонар-9599: алюминиевый кузов, передняя вынесенная ось, грузоподъемность до 30 000 кг, вместимость до 50 куб. м. груза, комбинированный задний борт, дополнительная боковая разгрузка.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/143641

«Росспецмаш», Тонар-9599
  • Clausson Clausson
    15.12.2218:14:12

    Тонар молодцы.

    «Товары народу — Тонар» вообще прекрасная история жизни двух советских инженеров.

    Самое интересное, что первые же партии прицепов, тогда еще как помните легковые, тут же ушли на «экспорт». Ушлые поляки, литовцы, болгары и т. д. стали скупать практически все производимые в 1990-1991 годах объемы производства.

    Это и называется «попали в рынок». Как тридцать с лишнем лет попали в рынок так там и сидят.   

    #1256918
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,