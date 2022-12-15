Тонар разработал новый флагманский полуприцеп
Долгое время флагманской моделью среди зерновозов компании «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») оставался алюминиевый полуприцеп Тонар-9594.
На внутризаводской презентации широкой публике был представлен «собрат» — четырехосный Тонар-9599, который сразу заслужил внимание потенциальных клиентов. Увеличенный объём и вынесенная передняя ось полуприцепа дают возможность увеличить тоннаж перевозимого груза за счет большего запаса по осевой нагрузке. Именно поэтому Тонар-9599 стал второй моделью по популярности среди зерновозов.
Первый из партии полуприцепов Тонар-9599 был отгружен в Ярославскую область. Техника будет эксплуатироваться на перевозке зерновых культур, шрота и комбикормов.
Характеристики полуприцепа-зерновоза Тонар-9599: алюминиевый кузов, передняя вынесенная ось, грузоподъемность до 30 000 кг, вместимость до 50 куб. м. груза, комбинированный задний борт, дополнительная боковая разгрузка.
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15.12.2218:14:12