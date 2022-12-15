ССЗ «Вымпел» начал сборку корпуса катамарана в Иркутске
Специалисты ССЗ «Вымпел» (входит в ОСК) начали сборку корпуса головного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150 В на промышленной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства, сообщает пресс-служба ОСК.
На площадке подготовлены стапельные места, установлены закладные секции. Сборщики-достройщики завода «Вымпел» начали сборку центрального блока пассажирского судна.
Завод завершил отгрузку корпусных секций первого катамарана. Отгрузку секций корпуса второго катамарана планируется закончить до конца 2022 года.
С января 2023 года, когда все секции двух катамаранов будут доставлены в Иркутск, ССЗ «Вымпел» дополнительно направит сотрудников для сборки корпусов.
Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.
Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.
Основные характеристики проекта HSC150B
Водоизмещение — 106,0 т
Длина габаритная — 36,7 м
Ширина габаритная — 11,4 м
Осадка габаритная — 1,4 м
Скорость не менее — 60 км/ч
Дальность плавания не менее — 1000 км
Автономность — 16 ч
Пассажировместимость — 148 чел