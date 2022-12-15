ССЗ «Вымпел» начал сборку корпуса катамарана в Иркутске

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Специалисты ССЗ «Вымпел» (входит в ОСК) начали сборку корпуса головного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150 В на промышленной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства, сообщает пресс-служба ОСК.

На площадке подготовлены стапельные места, установлены закладные секции. Сборщики-достройщики завода «Вымпел» начали сборку центрального блока пассажирского судна.

Завод завершил отгрузку корпусных секций первого катамарана. Отгрузку секций корпуса второго катамарана планируется закончить до конца 2022 года.

С января 2023 года, когда все секции двух катамаранов будут доставлены в Иркутск, ССЗ «Вымпел» дополнительно направит сотрудников для сборки корпусов.

Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.

Основные характеристики проекта HSC150B

Водоизмещение — 106,0 т

Длина габаритная — 36,7 м

Ширина габаритная — 11,4 м

Осадка габаритная — 1,4 м

Скорость не менее — 60 км/ч

Дальность плавания не менее — 1000 км

Автономность — 16 ч

Пассажировместимость — 148 чел