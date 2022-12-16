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«Силовые машины» ввели в эксплуатацию новейшую модификацию зарядной станции (ЭЗС) собственной разработки и производства для электромобилей, поддерживающую все современные стандарты и протоколы зарядки.

Первая ЭЗС «Силовых машин» быстрой мультизарядной модификации, установленная в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский пр., 283А (в зоне крытой парковки гипермаркета «Лента»), станет частью городской инфраструктуры, доступной пользователям электромобилей, и во время тестового периода будет работать бесплатно.

«Опыт в области электротехники и компетенции конструкторских бюро „Силовых машин“ позволяют нам удовлетворять актуальные запросы рынка — разрабатывать, производить и предлагать потребителям востребованное энергооборудование, в том числе ЭЗС. Глубокая локализация ЭЗС, которую обеспечивают мощности предприятий „Силовых машин“, отвечает целям создания национального производства и укрепления технологического суверенитета страны», — сказал в ходе мероприятия Александр Ивановский, генеральный конструктор «Силовых машин».

Электрические зарядные станции, новый продукт в номенклатуре глобальной энергомашиностроительной компании «Силовые машины», прошли полный цикл испытаний, сертифицированы на соответствие заявленным характеристикам и требованиям безопасности, российским и европейским стандартам качества.Программа производства ЭЗС в «Силовых машинах» комплементарна Концепции развития электротранспорта в России до 2030 года, утвержденной Правительством РФ. Обладая широкими компетенциями, «Силовые машины» выступают разработчиком, производителем и поставщиком продукта полного цикла и глубокой локализации — ЭЗС с диапазоном мощности до 350 кВт, которые подходят для легкового, общественного электротранспорта и спецтехники.

Энергооборудование «Силовых машин» отвечает требованиям Минпромторга России в целях получениягосударственных субсидий на закупку и подключение ЭЗС. Сегодня производственные мощности «Силовых машин» готовы к запуску серийного производства различных модификаций ЭЗС в количестве до 1000 экземпляров в год.

Товарный знак «Электросила» на первой введённой в эксплуатацию ЭЗС — дань многолетнему опыту и экспертизе в электротехнике завода «Силовых машин», специалисты которого реализовали новейшую разработку конструкторских бюро компании.В числе преимуществ ЭЗС «Силовых машин» — модульная конструкция, позволяющая гибко комплектовать мощность под конкретные потребности инфраструктуры, система обеспечения автономной работы, возможность удаленного мониторинга технического состояния и диагностики, поддержка всех способов безналичной оплаты.