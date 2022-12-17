Новый Центр ядерной медицины открылся в Новосибирске

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Получить высокотехнологичную онкологическую медицинскую помощь по ОМС смогут жители Новосибирской области в новом Центре ПЭТ/КТ диагностики ГК МИГ. Совсем скоро здесь начнут принимать пациентов — технологические мощности рассчитаны на приём более пяти тысяч человек в год.

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Диагностический центр площадью более 1600 кв.м. создан на территории ГКБ № 25 в Новосибирске. Это ещё один очень серьёзный шаг в повышении доступности высокотехнологичной онкологической помощи жителям нашей области, сегодня открывается второй в Новосибирске центр ПЭТ/КТ. Но его особенность не только в самом современном томографе, но и в том, что здесь запущен самый мощный в своем типе циклотрон для производства радиофармпрепаратов. Это значит, что не только новосибирский Центр ПЭТ/КТ будет обеспечен качественными препаратами, но и соседние регионы — мощности установки позволяют значительно расширить географию.

Центр ПЭТ/КТ диагностики ориентирован, прежде всего, на оказание медицинской помощи в рамках системы ОМС, отметил президент ГК МедИнвестГрупп Сергей Нотов. «Открывая весной Центр лучевой терапии мы провозгласили принцип, которого поддерживаемся и здесь: все услуги будут предоставлять бесплатно, в рамках системы ОМС», — сказал Сергей Нотов. Реализация проекта Центра ПЭТ/КТ диагностики стала возможной благодаря продолжающемуся сотрудничеству ГК МедИнвестГрупп и Правительства Новосибирской области.

В апреле этого года в нашем регионе был открыт центр Лучевой терапии. Четыре ускорителя последнего поколения сделали его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. Сегодня помимо своей ключевой — медицинской — функции центр выполняет еще и образовательную, являясь учебной базой для ординаторов. Также в регионе начал работу Клинико-диагностический центр с центром амбулаторной онкопомощи. Рассматривает Группа Компаний и возможность строительства в нашем регионе онкологического центра.

В состав центра ПЭТ/КТ диагоностики входит инновационная площадка группы «РадиоМедСинтез» по производству радиофармпрепаратов (РФП) для диагностики онкозаболеваний методом позитронно- эмиссионной томографии (ПЭТ). Используемые автоматизированные устройства для радиохимического синтеза РФП позволяют получать широкую номенклатуру препаратов высокого качества и технологического выхода. Каждая серия произведённого РФП проходит обязательный контроль на широкий перечень химических и радиохимических показателей. Используются лучшие образцы защитного и контрольно- измерительного оборудования, обеспечивающие безопасность персонала производства, медицинского центра, пациентов и окружающей среды. Высокопроизводительный и надёжный циклотрон позволяет нарабатывать все необходимые радионуклиды для обеспечения потребностей в РФП не только Новосибирской области, но и близлежащих регионов.