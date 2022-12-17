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Судостроение и судоходство

Новейший малый ракетный корабль «Буря» приступил к государственным испытаниям

 © function.mil.ru

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 — носитель крылатых ракет «Калибр», построенный на АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Балтийского флота, приступил к прохождению программы государственных испытаний в морских полигонах БФ.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

В ближайшее время в рамках государственных испытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели из артиллерийского комплекса корабля.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448831@egNews

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малый ракетный корабль проекта 22800, Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
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