Новейший малый ракетный корабль «Буря» приступил к государственным испытаниям

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Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 — носитель крылатых ракет «Калибр», построенный на АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» для Балтийского флота, приступил к прохождению программы государственных испытаний в морских полигонах БФ.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

В ближайшее время в рамках государственных испытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морской цели из артиллерийского комплекса корабля.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-Морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.