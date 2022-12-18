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Видеоблог

КАБы. Искусство управлять гравитацией

 © www.youtube.com

Такие же точные, как ракеты, но при этом гораздо более дешевые и очень мощные — в этом выпуске «Военной приемки» мы расскажем о КАБах, корректируемых авиабомбах. Способные пролететь без двигателя огромное расстояние (60-80 километров) эти боеприпасы могут прийти к цели с точностью до 5 метров!

Чтобы разобраться, как это возможно, так тонко управлять гравитацией, ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров отправится в Государственное научно-производственное предприятие «Регион», занимающееся разработкой всех российских КАБов. Здесь зрителю будет представлена вся линейка самых современных отечественных корректируемых авиационных бомб. Некоторые из них прежде никогда не появлялись в объективе телекамеры. Как создаются КАБы, для чего им фотообъектив, и почему они имеют морское происхождение — ответы на все эти вопросы в новом фильме «КАБы.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w9A5lUkhxzk

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«Военная приемка»
  • Нет аватара termometrix
    18.12.2219:06:19

    ОДАБы мощнее,но и опаснее для мирного населения если применяются в непосредственной близости к гражданскую инфраструктуру и гражданским поселениям.

    #1257020
  • Clausson Clausson
    18.12.2222:47:34

    "Владелец видео запретил его просмотр…"

    Воистину, нет у нас врагов в мире злее чем собственные начальствующие дураки.

    #1257027
  • Аlex М Аlex М
    19.12.2200:00:06

    Можно ли перезалить? На ВК-Видео или Рутуб, Дзен какой нибудь? Наверное это ютуб дурит, возможно владелец видео не запрещал

    Вообще, 60-80 километров это круто. Я не знал что можно больше 10 км. Открываю карту, отмеряю до мостов    

    Добавлю: на Рутубе посмотрел

    Отредактировано: Аlex М~00:49 19.12.22
    #1257029
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