КАБы. Искусство управлять гравитацией

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Такие же точные, как ракеты, но при этом гораздо более дешевые и очень мощные — в этом выпуске «Военной приемки» мы расскажем о КАБах, корректируемых авиабомбах. Способные пролететь без двигателя огромное расстояние (60-80 километров) эти боеприпасы могут прийти к цели с точностью до 5 метров!

Чтобы разобраться, как это возможно, так тонко управлять гравитацией, ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров отправится в Государственное научно-производственное предприятие «Регион», занимающееся разработкой всех российских КАБов. Здесь зрителю будет представлена вся линейка самых современных отечественных корректируемых авиационных бомб. Некоторые из них прежде никогда не появлялись в объективе телекамеры. Как создаются КАБы, для чего им фотообъектив, и почему они имеют морское происхождение — ответы на все эти вопросы в новом фильме «КАБы.

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