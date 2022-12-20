В Калининграде открыли новые корпуса двух детских садов

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Сразу два новых детских сада открылись сегодня в Калининграде.

Новый корпус детского сада № 129 на улице Новгородской рассчитан на 225 мест, там свободно размещаются 10 групп. Здание оборудовано двумя лифтами, пищеблок оснащен современным оборудованием, есть медицинский кабинет, а на территории оборудованы 4 площадки. После открытия нового корпуса, в этом детском саду будут работать 26 групп с общим охватом 760 воспитанников.

Также сегодня состоялось открытие нового корпуса детского сада № 133 на улице 3-го Белорусского фронта. Имеющийся корпус на улице Куприна уже давно не вмещал всех желающих. Теперь в двух корпусах детского сада будут работать 30 групп, рассчитанных на 964 воспитанника.

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

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