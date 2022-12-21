Шесть новых пригородных поездов поступило на ВСЖД в 2022 году

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ОАО «РЖД» продолжает планомерное обновление пассажирского подвижного состава в Иркутской области. За 2022 год на полигон Восточно-Сибирской железной дороги поступило шесть новых современных пассажирских электропоездов серии ЭП3Д.

Три состава начали курсировать в пригородном сообщении в августе этого года, еще три поезда поступили в первой половине декабря. Все они будут задействованы на участках ВСЖД от Слюдянки до Зимы.

Новые электрички отличают плавный ход и низкий уровень шума в вагонах. Все поезда соответствуют передовым стандартам обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных. Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами. Помимо этого они оснащены инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Отметим, что на Восточно-Сибирской железной дороге ежемесячно увеличивается пассажиропоток. Так, с начала года в пригородном сообщении в границах магистрали перевезено более 8 миллионов пассажиров. Это на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.