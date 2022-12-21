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Транспорт и логистика

ТМХ создал новые отечественные асинхронные тяговые двигатели для электропоездов Иволга

 © tmholding.ru

Новую модель асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380 изготовлена на предприятии Трансмашхолдинга в Новочеркасске (ООО «ТМХ-Электротех»). Новый ТЭД разработан силами собственного инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»). В настоящее время ДТА-380 проходит сертификационные испытания.

Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 — новейшая разработка, двигатель предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов «Иволга 3.0» с конструкционной скоростью 160 км/ч.

Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволят снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисный интервал, а также сократить время на его обслуживание.Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава — это новое для «ТМХ-Электротеха» направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов.

Получение сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели запланировано в июне 2023 г.
Источник: https://tmholding.ru/media/events/19923.html

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ДТА-380, «ТМХ-Электротех»
  • Нет аватара Scooter
    21.12.2222:08:46

    Интересно, какие (чьи) были раньше, и насколько эти лучше?

    #1257181
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    21.12.2222:40:12

    В связи с уходом западных партнеров, альтернативные поставщики будут стремиться получить необоснованно выгодные условия: поставку без локализации, без передачи технологий и без создания рабочих мест. Чтобы выстоять, придётся не берущим на себя обязательства иностранным игрокам, ограничить доступ к рынку с переносом центра тяжести на отечественные разработки. А если и закупать готовую продукцию, то в минимальных объёмах. У нас всё есть, включая перспективные разработки, развитые производственные мощности и квалифицированный персонал. Новейший асинхронный электродвигатель для Иволги с впечатляющими техническими характеристиками тому подтверждение.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~22:43 21.12.22
    #1257183
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