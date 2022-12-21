ТМХ создал новые отечественные асинхронные тяговые двигатели для электропоездов Иволга

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Новую модель асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380 изготовлена на предприятии Трансмашхолдинга в Новочеркасске (ООО «ТМХ-Электротех»). Новый ТЭД разработан силами собственного инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»). В настоящее время ДТА-380 проходит сертификационные испытания.

Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 — новейшая разработка, двигатель предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов «Иволга 3.0» с конструкционной скоростью 160 км/ч.

Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволят снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисный интервал, а также сократить время на его обслуживание.Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава — это новое для «ТМХ-Электротеха» направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов.

Получение сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели запланировано в июне 2023 г.