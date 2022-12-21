Cанкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота

В 2022 году при фиксированных ценах в отечественном сегменте навигационного и радиооборудования для флота спрос на продукцию вырос в несколько раз. Итоги завершившегося судоходного сезона подвела компания «НавМарин», производитель и поставщик радиосвязи и систем навигации для морских и речных судов, продукция которой занимает значительную часть российского рынка.

Несмотря на введенные с марта экономические ограничения со стороны западных стран, на отечественном рынке комплексных систем навигации и средств связи для гражданских и ведомственных судов спад не зафиксирован, отмечают в своем отчете эксперты компании. Напротив, наблюдается положительная динамика в спросе на соответствующее оборудование.

Так, по итогам 9 месяцев 2022 года продажи «НавМарина» выросли в 1,5 раза относительно прошлого года. Наиболее востребованы в этом году были портативные УКВ радиостанции NavCom СРС-303, прирост реализации которых увеличился на 58%. На втором месте по объему реализации — стационарные УКВ радиостанции NavCom СРС-300, а также стабилизированные блоки питания NavCom серии Alfa и штыревые УКВ антенны NavCom серии АШС. Продажи производимого компанией ГНСС приёмника Gamma 10 выросли на 27%. Кроме того, спросом пользовались электронно-картографические системы NavCom Voyager, которыми комплектовались строящиеся по последнему слову техники суда.

В отрасли наблюдается рост числа покупателей оборудования. В прошлом году технику компании приобретали главным образом региональные дилеры, в навигацию 2022 года клиентскую базу пополнили новые партнёры, среди которых и судостроительные компании, и государственные ведомства, а также частные заказчики.

«Несмотря на нестабильность в экономике, рыночную волатильность, удорожание деталей и микросхем, мы удержали цены для наших клиентов на прежнем уровне. Этому способствует тот факт, что мы выпускаем продукцию на основе собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые осуществляем в конструкторском бюро в России. В отдельных сегментах у нас пока нет конкурентов в стране. Например, электронно-картографические системы NavCom Voyager на базе отечественного программного обеспечения, которые никто из российских производителей, кроме нашей компании, не выпускает. Цены удается также сохранять частично за счет оптимизации поставок и развивающегося импортозамещения: стремимся заменить зарубежные материалы и комплектующие на отечественные, по мере их появления», — сообщил генеральный директор ООО «НавМарин» Алексей Мигалин.

По оценкам специалистов, рынок навигационного и радиооборудования обладает значительным потенциалом. В условиях ограничений значительная часть россиян предпочитает зарубежным путешествиям отдых внутри страны, что стимулирует спрос на катера и лодки. В России насчитывается около 2 млн маломерных судов. Их ежегодный прирост составляет порядка 150 тыс. единиц. Кроме того, стране до 2030 года для речного транспорта понадобится, по разным подсчетам, от 600 до 4 тыс. грузовых судов и от 500 до 1900 — пассажирских.

«С ростом речного транспорта необходимо развивать рынок оборудования для навигации и связи, системы безопасности для речных судов. Поэтому мы планируем увеличить объемы выпуска продукции в будущем, а также рассчитываем на рост локализации деталей. Не исключаем, что можем развивать смежные направления для разных видов транспорта», — поделился планами Алексей Мигалин.