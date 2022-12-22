Новый магистральный тепловоз 3ТЭ28 завершил опытный пробег

© tmholding.ru

Трехсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, созданный специалистами компании «ТМХ Инжиниринг» и изготовленный на Брянском машиностроительном заводе успешно завершил опытный пробег.

Испытания проходили в течение полутора месяцев на базе депо Курск-Сортировочный. Суммарная протяжённость пробега составила 10 800 км. Средний вес поезда во время испытаний составил 5073 т; максимальный — 7256 т.Результаты опытного пробега подтвердили соответствие тепловоза новой модели требованиям технического задания.

В работе локомотива не было выявлено отказов и неисправностей, которые могли бы вызвать нарушения в поездной работе. В соответствии с рекомендациями комиссии по предварительным испытаниям, конструкторской документации была присвоена литера «О», подтверждающая успешное прохождение предварительных испытаний.Магистральный грузовой локомотив 3ТЭ28 создан с целью обеспечения бесперебойных грузоперевозок на неэлектрифицированных участках восточного полигона российских железных дорог (Байкало-Амурской магистрали и Транссиба).

Тепловоз оснащен мощным современным дизельным двигателем 18-9ДГМ, созданным специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и произведенным на предприятии ТМХ в Коломне (Коломенский завод).В ближайшее время 3ТЭ28 подготовят к прохождению приемочных и сертификационных испытаний. Для их проведения тепловоз будет направлен на испытательный полигон ВНИКТИ (г. Коломна Московской области).

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.