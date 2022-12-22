Около 10 единиц новой техники получили военные метеорологи ЦВО

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Около 10 единиц новой техники получили метеорологические подразделения объединений Центрального военного округа (ЦВО) по государственному заказу.

В этом году на снабжение подразделений метеослужб поступили метеорологические радиолокационные комплексы ближней зоны (МРЛК-БЗ) «Монокль-БЗ», комплекты автоматизированного рабочего места военного метеоролога АРМ ВГМ «Новость», а также малогабаритные автоматические метеорологические станции (МАМС) «Малютка».

Данные комплексы можно применять как стационарно, так и в полевых условиях. Уточнив, что 2023 году пройдет установка данных комплексов, путем подключения узлов проводной и спутниковой связи к компьютеризированным рабочим местам.

«Монокль-БЗ» метеорологический радиолокационный комплекс ближней зоны, предназначенный для создания радиолокационного метеорологического поля в местах установки и выдачи информации о метеорологических явлениях, их параметров и характеристик.

АРМ ВГМ «Новость» — компьютеризированный комплекс, предназначенный для осуществления сбора, обработки и оперативного предоставления полученной информации о погодных явлениях.

МАМС «Малютка» малогабаритная автоматическая метеорологическая станция, предназначенная для измерения основных метеорологических параметров атмосферы.