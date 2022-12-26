ЦНИИточмаш поставил силовым структурам пистолеты-пулеметы СР2М

© rostec.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения концерна «Калашников» выполнил контракт на поставку в спецподразделения правоохранительных структур России партии пистолетов-пулеметов СР2М.

9-мм модернизированный пистолет-пулемет СР2М был разработан в ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов и в 2004-м принят на вооружение спецподразделений ФСБ, а затем и других силовых структур. Он предназначен для поражения живых целей, в том числе в средствах индивидуальной защиты второго класса, а также небронированной техники (легковых, грузовых автомобилей и т. п. ) на дальностях до 200 м.

Оружие с магазином на 20 патронов весит 1,7 кг, емкость магазинов — 20 и 30 патронов. Пистолет-пулемет имеет складывающийся сверху крышки коробки автоматики приклад, что обеспечивает ведение прицельной стрельбы как с откинутым, так и со сложенным прикладом. Для повышения эффективности стрельбы используется коллиматорный прицел, специально разработанный для этого пистолета-пулемета. Длина оружия со сложенным прикладом всего 36,7 см, что дает возможность скрытого ношения.

ЦНИИточмаш является не только разработчиком, но и единственным производителем пистолетов-пулеметов СР2М.