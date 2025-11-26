В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения почти в два раза увеличились площади цеха по производству специальной упаковки за последние полгода. Новые помещения теперь занимает участок формовки оболочки, фрезерной резки, установки фурнитуры и внутреннего дна.

В большинстве помещений цеха проведен ремонт, обновлено оборудование, закуплены новые станки. Такая модернизация связана с постоянно растущими объемами выпуска универсальной упаковки.

По словам начальника цеха Татьяны Поповой, для успешной работы в новом году потребуется и расширение штата сотрудников.

Производство стеклопластиковой упаковки от создания матрицы до готового изделия проходит девять циклов и занимает порядка 10 дней.

Основные силы задействованы в главном цехе: здесь специалисты собирают элементы, устанавливают фурнитуру, вкладывают ложементы, проверяют герметичность. Затем изделие передают в цех покраски, после чего проводят доводочные работы. Отдел контроля проверяет продукцию на соответствие техническим стандартам. Далее изделие маркируют и упаковывают для транспортировки заказчикам.

Универсальные упаковки и ящики поставляются, помимо силовых ведомств, медицинским организациям, частным охранным структурам, геологическим предприятиям. Они предназначены для хранения и транспортировки боеприпасов, сложного оборудования, электронно-оптических приборов и используются во всех климатических зонах в любое время года.