Теперь все территории России подключены к высокоскоростному интернету. Выполнен один из самых сложных проектов по устранению цифрового неравенства, который вели Минцифры России и ПАО «Ростелеком» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Крупнейший оператор связи России завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь.

Подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком» проложил в прибрежной акватории Берингова моря на глубинах до 6 тысяч метров. Общая протяжённость линии Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи составляет 2173 км, а ее пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.

До сегодняшнего дня Чукотка оставалась единственным регионом России без магистральной сети связи ПВОЛС и пользовалась только спутниковым интернетом. «Можно сказать, что технологический суверенитет в области высокоскоростного интернета достигнут. Поскольку из-за удаленности региона услуги связи предоставлялись с использованием спутникового ресурса, скорость передачи данных была ограничена, на качество влияли погодные условия. Теперь в Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет. Конечно, спутниковый канал останется. Но сейчас для всех живущих здесь людей обеспечивается абсолютно равный доступ ко всем государственным услугам и сервисам, оказываемым в интернете.

Теперь „Ростелеком“ готовит к запуску оптические сети по технологии GPON в Анадыре и Угольных Копях. Напомним, что GPON является ультрасовременной технологией, при которой кабель заводится непосредственно в квартиру абоненттлба, что гарантирует устойчивую скорость передачи информации и позволяет подключить одновременно сразу несколько устройств.

Завершение строительства подводной линии связи в самом восточном районе страны позволит обеспечить необходимый объем современных услуг связи и, безусловно, придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития Чукотки. Кроме того, по поручению президента правительство России продолжает работать над устранением цифрового неравенства в малых населённых пунктах. К 2030 году надежное покрытие сотовой связи предстоит обеспечить в 24 тысячах сел, деревень и отдаленных станиц, где проживает от 100 до 500 человек. На законодательном уровне мы также работаем над созданием всех необходимых условий для преодоления цифрового неравенства. Так, например, в случае принятия недавно подготовленного нашим комитетом проекта по обеспечению равного доступа различных операторов связи в многоквартирные дома у потребителей появится выбор между операторами, что сейчас бывает не всегда. В условиях практически совершенной конкуренции качество оказания услуг значительно повысится, а их стоимость будет ниже».