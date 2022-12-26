Медицинское оборудование от российских производителей не уступает зарубежным аналогам, а зачастую — и превосходит их. Аппарат ДДТ-50-8 «Тонус-1М» производства ООО «Каскад-ФТО», предназначенный для гальванизации и терапии диадинамическими токами, нашел применение в комплексной терапии самых разных заболеваний. Это болезни суставов и костей, нарушения работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, болезни кожи и мягких тканей — от трофических язв до мышечных спазмов на фоне перенапряжения.

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ДДТ-50-8 «Тонус-1М» — прибор универсальный: его можно использовать для лекарственного электрофореза, диадинамотерапии и гальванизации. Он оказывает анальгезирующий эффект, нормализует кровообращение и трофические процессы. Процедуры помогают устранить гипоксию тканей, улучшив их питание. Под воздействием мягкой электростимуляции в зоне воздействия увеличивается число здоровых капилляров, снижается интенсивность воспалительных процессов. Работа иммунной системы нормализуется, повышается мышечный тонус, что значительно ускоряет выздоровление.

© fiziosfera.ru

© fiziosfera.ru

При правильном использовании прибор совершенно безопасен, но процедуры не рекомендуют проводить при индивидуальной непереносимости токов, острых воспалительных процессах, склонности к кровотечениям, частых сосудистых кризах, экземах, тяжелой гипертонической болезни, тромбофлебите, мочекаменной болезни и декомпенсации различных хронических заболеваний. Если прямых противопоказаний нет — ДДТ-50-8 «Тонус-1М» поможет быстро встать на ноги и предотвратит рецидив любой болезни, при которой его рекомендуют использовать специалисты!

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