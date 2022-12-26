ДДТ-50-8 «Тонус-1М» — универсальный прибор для электрофореза, диадинамотерапии и гальванизации
Медицинское оборудование от российских производителей не уступает зарубежным аналогам, а зачастую — и превосходит их. Аппарат ДДТ-50-8 «Тонус-1М» производства ООО «Каскад-ФТО», предназначенный для гальванизации и терапии диадинамическими токами, нашел применение в комплексной терапии самых разных заболеваний. Это болезни суставов и костей, нарушения работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, болезни кожи и мягких тканей — от трофических язв до мышечных спазмов на фоне перенапряжения.
ДДТ-50-8 «Тонус-1М» — прибор универсальный: его можно использовать для лекарственного электрофореза, диадинамотерапии и гальванизации. Он оказывает анальгезирующий эффект, нормализует кровообращение и трофические процессы. Процедуры помогают устранить гипоксию тканей, улучшив их питание. Под воздействием мягкой электростимуляции в зоне воздействия увеличивается число здоровых капилляров, снижается интенсивность воспалительных процессов. Работа иммунной системы нормализуется, повышается мышечный тонус, что значительно ускоряет выздоровление.
При правильном использовании прибор совершенно безопасен, но процедуры не рекомендуют проводить при индивидуальной непереносимости токов, острых воспалительных процессах, склонности к кровотечениям, частых сосудистых кризах, экземах, тяжелой гипертонической болезни, тромбофлебите, мочекаменной болезни и декомпенсации различных хронических заболеваний. Если прямых противопоказаний нет — ДДТ-50-8 «Тонус-1М» поможет быстро встать на ноги и предотвратит рецидив любой болезни, при которой его рекомендуют использовать специалисты!
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