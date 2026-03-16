Прибор для искусственной вентиляции легких для новорожденных «Мобивент Ультра» получил регистрационное удостоверение. Готовится запуск в серийное производство.

Аппарат оснащен режимом высокочастотной осцилляторной ИВЛ для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ для всех категорий пациентов весом от 200 граммов до 300 килограммов. Аппарат подает воздушную смесь под большим давлением с высокой частотой и интенсивными колебаниями. Такая технология позволяет минимизировать травмирование легких при различных патологиях и предотвращать слипание альвеол. Это особенно важно для уязвимых легких новорожденных с экстремально низкой массой тела и детей с пороками развития легких.

Система создавалась в тесном сотрудничестве с медиками, что позволило сделать ее максимально эргономичной и удобной в использовании. Новинка может применяться для искусственной вентиляции легких и респираторной поддержки в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии медучреждений. Всего предусмотрено шесть комплектаций данного изделия. Среди них: версия с компрессором, с блоком осцилляторной ИВЛ, с подачей термогелиокса (подогретого гелия) и с различными режимами работы.

Технологичный дизайн и эргономичность — заслуга Лычагиной Анны Кирилловны, чью идею полностью реализовали на АО «Уральский приборостроительный завод», корпорация Ростех.

«Мобивент Ультра» — часть новой линейки аппаратов ИВЛ «Мобивент», созданных на унифицированной компонентной базе и едином программном обеспечении, но отличающихся областью применения. Ранее государственную регистрацию прошли другие АИВЛ этой линейки: аппарат высокопоточной оксигенотерапии «Мобивент Окси», универсальный «Мобивент» и транспортный «Мобивент Арм».

«Развитие медицинского приборостроения — стратегический приоритет Госкорпорации Ростех. Сегодня в нашем портфеле — порядка 250 видов зарегистрированной продукции для здравоохранения. Среди них — инновационная техника, неонатальное оборудование, диагностические комплексы на базе искусственного интеллекта, а также линейка аппаратов искусственной вентиляции легких, которая регулярно пополняется новыми моделями. Так, в январе мы начали первые поставки портативного аппарата „Мобивент Арм“, а сейчас получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора на новый „Мобивент Ультра“, что позволяет запустить модель в серийное производство», — сообщил статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

Источник Russian Heroes

