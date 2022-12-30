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Армия и Флот

ВКС России получили очередной Ту-22М3

 © rostec.ru

В конце декабря ПАО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

На самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. После ознакомительного полета самолет был передан эксплуатирующей организации.

Сервисное обслуживание и поддержание летной годности парка строевых машин Дальней авиации — одно из важнейших направлений работы ПАО «Туполев», в рамках которого выполняется большой объем работ.
Источник: https://rostec.ru/news/vks-rossii-poluchili-ocherednoy-tu-22m3/

Ту-22М3, ПАО «Туполев»
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