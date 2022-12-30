ВКС России получили очередной Ту-22М3
В конце декабря ПАО «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
На самолете были проведены необходимые комплексы доработок по улучшению характеристик. После ознакомительного полета самолет был передан эксплуатирующей организации.
Сервисное обслуживание и поддержание летной годности парка строевых машин Дальней авиации — одно из важнейших направлений работы ПАО «Туполев», в рамках которого выполняется большой объем работ.
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