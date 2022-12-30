Первый в России завод по производству инновационных стройматериалов открылся в Краснодаре

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Компания Lecole открыла в Краснодаре завод по производству террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК). Это инновационный материал, в основе которого находится сочетание древесной муки и полимерных составов. Такая комбинация придает ему лучшие качества древесины и пластика, но без присущих им недостатков.

Предприятие Lecole первым в России внедрило технологию изготовления продукции из ДПК методом коэкструзии из ПВХ. Она позволяет создавать очень прочные, износостойкие и долговечные стройматериалы со сроком службы более 25 лет. Изделия из древесно-полимерного композита не подвержены деформации и долго сохраняют презентабельный вид. При их производстве не используют полиэтилен и полипропилен, что делает продукцию безопасной для человека и окружающей среды, а также устойчивой к воздействию влаги и огня.

Новый комплекс завода Lecole включает шесть участков, в том числе пять производственных линий. Это обеспечивает компании полный цикл производства и позволяет выпускать широкий ассортимент продукции. В него входит террасная доска, универсальные ступени и уголки, все изделия доступны в 12 цветовых оттенках.

Открытие первого в России завода по изготовлению продукции из ДПК при помощи коэкструзии стало значимым событием для импортозамещения в сфере стройматериалов. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам террасная доска Lecole не уступает подобным изделиям от известных европейских брендов, а в чем-то и превосходит их. При этом ее цена гораздо более привлекательна и доступна для отечественного потребителя — она в три раза ниже, чем у стройматериалов из Европы.

Сейчас компания активно работает над созданием дилерской сети на территории России и стран СНГ. Преимущества изделий Lecole должны заинтересовать не только крупных застройщиков и оптовиков, но также розничных покупателей.