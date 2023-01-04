Новая ледовая арена в Новосибирске достроена
Ледовая арена, строившаяся в Новосибирске с 2019 года, получила акт ввода в эксплуатацию.
Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способном одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены.
Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году. Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея.
Новая ледовая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Сибирь».
- В регионах открыты новые спортивные объекты 9 часть (2021 г.)
- Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 1 (2022г.)
- Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 2 (2022г.)
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