Новая ледовая арена в Новосибирске достроена

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Ледовая арена, строившаяся в Новосибирске с 2019 года, получила акт ввода в эксплуатацию.

Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способном одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены.

Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году. Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея.

Новая ледовая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Сибирь».

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© novosibirsk.bezformata.com