Школьник из Алтайского края спас девочку из загоревшегося от грозового разряда дома

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В селе Староалейское Третьяковского района Алтайского края 15-летний школьник Илья Березовский спас семилетнюю девочку из горящего дома. За этот подвиг подросток награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

27 июня 2022 года в селе Староалейское Третьяковского района Алтайского края от грозового разряда произошло возгорание внутри жилого дома. В доме находилась семилетняя Александра. Испугавшись огня, девочка убежала в дальнюю от входной двери комнату и спряталась. От продуктов горения в комнатах началось сильное задымление, и Александра не могла выйти из дома. Густой дым повалил наружу через открытые окна и чердак.

В этот момент по улице, где случился пожар, проходил Илья Березовский. Он знал семью, проживающую в доме, и предположил, что в помещении может находиться ребенок. Подросток не раздумывая бросился в дом, нашел Александру, вывел ее на улицу, а затем дождался приезда подразделений пожарной охраны. Медицинская помощь девочке не понадобилась.