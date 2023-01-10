ПТК КРУГ-2000 в системе мониторинга котлоагрегата Ульяновской ТЭЦ-1

Введена в промышленную эксплуатацию система мониторинга состояния тягодутьевых механизмов парового котлоагрегата ТГМ-96Б ст. № 12 Ульяновской ТЭЦ-1.

Система позволяет удаленно получать данные о параметрах электродвигателей тягодутьевых механизмов (ТДМ) котлоагрегата ТГМ-96Б и оперативно отслеживать текущее состояние, своевременно сигнализируя о превышении контролируемыми параметрами установленных границ.

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Система мониторинга функционирует на базе программно-аппаратного (технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК/ПТК КРУГ-2000®). Сбор данных с датчиков и оцифровку сигналов осуществляют модули ввода-вывода DevLink-A10. Передача данных на верхний уровень системы производится через существующий контроллер DevLink-C1000 смежной системы бесперебойного питания котлоагрегата .

Оперативная информация о состоянии ТДМ выводится на АРМ оператора котлоагрегата с установленной российской SCADA КРУГ-2000.

Компания «КРУГ» выполнила весь комплекс работ, включая проектирование системы мониторинга, изготовление и поставку ПТК, монтажные и пусконаладочные работы.

Ранее подобная система мониторинга была внедрена для парового котла ТГМ-96Б Ульяновской ТЭЦ-1.

Ульяновская ТЭЦ-1 входит в филиал Ульяновский ПАО «Т Плюс». Установленная электрическая мощность — 435 МВт, Установленная тепловая мощность — 2014 Гкал/ч. Теплоэнергоресурсы поставляются потребителям Ленинского, Засвияжского и Железнодорожного районов Ульяновска.