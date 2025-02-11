Турбина Уфимской ТЭЦ-4 оснащена полномасштабной АСУ ТПСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
АСУ ТП паровой турбины ПТ-60-130/13 ст.№ 7 Уфимской ТЭЦ-4 на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000® (ПАК ПТК КРУГ-2000®) расширена до полномасштабной системы.
Турбина Уфимской ТЭЦ-4 оснащена полномасштабной АСУ ТП © krug2000.ru
В рамках проекта модернизирован существующий функционал автоматизации турбины: в частности, в АСУ ТП интегрирована внешняя система вибромониторинга и механических величин (САВД), а также осуществлено сопряжение с электрогидравлической системой регулирования турбины (ЭГСР).
Основанием для модернизации стала необходимость замены на современное физически и морально устаревшего контроллерного оборудования, сроки функционирования которого составляли от 10 до 25 лет.
АСУ ТП паровой турбины ПТ-60-130/13 ст.№ 7 Уфимской ТЭЦ-4 функционирует на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000®) и создана с применением типового технического решения, которое ранее уже использовалось в подобных системах автоматизации на ряде тепловых электростанций России, в том числе на Пензенской ТЭЦ-1, Стерлитамакской ТЭЦ, Ульяновских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Саранской ТЭЦ-2, Самарской ГРЭС и др.
Особенность проекта — реализация полномасштабной АСУ ТП с подсистемой ЭГСР на базе одного ПАК ПТК.
Уфимская ТЭЦ-4 — филиал Башкирской генерирующей компании. Снабжает энергоресурсами промышленную площадку филиала АНК «Башнефть» — «Башнефть-Уфанефтехим». Установленная электрическая мощность — 270 МВт, тепловая — 792 Гкал/ч. Основное топливо — природный газ, резервное — мазут. (Фото официального сайта ООО «Башкирская генерирующая компания»).
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