Современный четырехзвездочный отель открылся в Сортавальском районе республики Карелия

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Гостиница «Белые ночи» появилась благодаря вложениям местных инвесторов.

Новая гостиница «Белые ночи» открылась в селе Хелюля Сортавальского поселения в непосредственной близости к туристическому объекту «гора Паасо».

Отель расположен на берегу реки Хелюлянйоки, рядом с федеральной трассой. В нем 51 номер. Гостиница уже принимает туристов. А к летнему сезону планируется открытие ресторана. Кстати, лето уже расписано минимум на треть.

Ещё несколько лет это здание представляло собой обыкновенную заброшку. Когда-то здесь располагалась администрация совхоза «Сортавальский». Здание хотели сносить, выставили на аукцион, к счастью, откликнулся местный предприниматель Аббасалиев, представитель азербайджанской диаспоры, которая давно ассимилировалась в Сортавала. Два года здание восстанавливали. Теперь здесь современный отель.

В отеле работают местные жители — 8 человек в администрации, а также 12 строителей, которые обещают к маю достроить ресторан на 320 мест. Открытие ресторана намечено на 1 мая.

В марте в Сортавальском районе будет еще одно открытие. На известном туробъекте «Черные камни» откроется коммерческий центр с гостиницей, рестораном и частными апартаментами.

© karelia.news

© karelia.news