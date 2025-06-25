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Nelton 25 июня 2025, 18:49 298 Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Аква Фид» открыла завод рыбных кормов в Карелии

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 © gov.karelia.ru

24 июня в поселке Березовка Кондопожского района компания «Аква Фид» открыла завод по производству кормов для рыб ценных пород. Это одно из крупнейших предприятий этой отрасли в стране, способное производить до 50 тыс. тонн продукции ежегодно, что позволит практически полностью обеспечить рыбными кормами все рыбоводческие хозяйства Карелии.

На новом заводе в поселке Березовка будут работать около ста квалифицированных специалистов, а поступления в местный бюджет значительно возрастут. В создание предприятия вложено почти 1,8 млрд рублей инвестиций.

 © gov.karelia.ru

 © gov.karelia.ru

 © gov.karelia.ru

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Источник: gov.karelia.ru

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Карелия, корма для рыб
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