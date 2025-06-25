«Аква Фид» открыла завод рыбных кормов в Карелии

«Аква Фид» открыла завод рыбных кормов в КарелииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
24 июня в поселке Березовка Кондопожского района компания «Аква Фид» открыла завод по производству кормов для рыб ценных пород. Это одно из крупнейших предприятий этой отрасли в стране, способное производить до 50 тыс. тонн продукции ежегодно, что позволит практически полностью обеспечить рыбными кормами все рыбоводческие хозяйства Карелии.
На новом заводе в поселке Березовка будут работать около ста квалифицированных специалистов, а поступления в местный бюджет значительно возрастут. В создание предприятия вложено почти 1,8 млрд рублей инвестиций.
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