Монди СЛПК объявляет о старте производства бумаги Cartblank Digi

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Процессы производства бумаги сертифицированы по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Монди Сыктывкарский ЛПК запустил производство офисной бумаги Cartblank Digi 160 г/м². Новое решение для цветной печати в офисе и дома, а также для профессиональной цифровой печати позволит заместить ушедшие с рынка импортные сорта офисной бумаги. Cartblank Digi является следующим шагом развития молодого бренда офисной бумаги Cartblank, который Монди СЛПК выпускает для российского рынка с сентября прошлого года.

Офисная бумага Cartblank Digi 160 г/м² демонстрирует отличные результаты при печати сухим тонером, а также при струйной печати, подходит для любого вида офисной техники и профессиональных цифровых машин, выпускается в форматах А4 и А3.

Процессы производства бумаги сертифицированы по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, а при отбеливании используется технология без использования элементарного хлора ECF. Система проверки легальности происхождения древесного сырья для данной продукции соответствует международному стандарту «Цепочка поставок древесины и продукции из древесины» ISO 38200:2018 и стандартам Forest Certification «Legal Origin».

Также бумага Cartblank Digi 160 г/м сертифицирована для архивного хранения согласно ГОСТ Р ISO 9706-2000.

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