Детский сад на 350 мест ввели в эксплуатацию в Новой Москве

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Здание площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено в дер. Ватутинки поселения Десёновское. Застройщик — АНО «РСИ».

В садике расположено 14 групп, помещения для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Помещения оборудованы технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.