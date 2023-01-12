Детский сад на 350 мест ввели в эксплуатацию в Новой Москве
Здание площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено в дер. Ватутинки поселения Десёновское. Застройщик — АНО «РСИ».
В садике расположено 14 групп, помещения для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Помещения оборудованы технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.
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