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Детские сады и школы

Детский сад на 350 мест ввели в эксплуатацию в Новой Москве

 © stroi.mos.ru

Здание площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено в дер. Ватутинки поселения Десёновское. Застройщик — АНО «РСИ».

В садике расположено 14 групп, помещения для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы. Помещения оборудованы технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

 © stroi.mos.ru
Источник: https://stroi.mos.ru/news/dietskii-...vatutinkakh-vvieli-v-ekspluatatsiiu

Москва, новый детсад
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