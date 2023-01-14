«Белла Сибирь» запустил первое в Новосибирской области ткацкое производство.

В Новосибирской области открыли единственное за Уралом производство медицинской марли и изделий из неё. Им занимается компания «Белла Сибирь».

На заводе проводится полный цикл изготовления марлевого полотна, от ткацкого станка, где создают нити из хлопкового сырья до отбеливания и сушки. Плотность изделий составляет от 23гр/м2 до 40гр/м2. В новое производство компания инвестировала 1,6 млрд рублей.

Производство занимает площадь 5700 кв. м, и полностью соответствующее российским стандартам. Сейчас в цехе функционируют 20 ткацких станков, с возможностью увеличения до 43 единиц.

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Раньше марлю изготавливали только в центральной части России, в связи с чем компания столкнулась с нехваткой специалистов для нового проекта — ткачей и операторов ткацких станков. В итоге на первом этапе предприятие самостоятельно занималось обучением сотрудников.

В перспективе компания планирует увеличить количество ткацких станков и наладить переработку и стерилизацию марли.

«Сейчас мы подали документы на регистрационное удостоверение, находимся на завершающем этапе. Здание и коммуникации уже готовы, оборудование куплено. В 2023 году запустим цех по переработке марли», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Гжегож Сулковски.

© nso.ru

© nso.ru

nso.ru