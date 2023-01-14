В Москве открыт путепровод через пути МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта

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Ещё недавно этот путепровод, расположенный в районе Фили-Давыдково между станциями «Славянский бульвар» и «Кунцевской», представлял собой обычный переезд через железнодорожные рельсы длиной всего 80 метров. Для проезда по нему было всего по одной полосе движения в каждую сторону, а потому не мудрено, что там то и дело скапливались пробки.

В ходе реконструкции, начавшейся в 2020 году, протяженность путепровода увеличили втрое — до 240 метров, что позволило обеспечить комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублёр Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

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В ходе работ построено и реконструировано в общей сложности 770 метров дорог. В частности, добавился участок путепровод тоннельного типа в районе примыкания к улице Герасима Курина, ещё один участок с двумя полосами движения ведет к Кутузовскому проспекту. Для съезда на строящийся дублер предусмотрена эстакада, отдельный двухполосный участок путепровода Рублевское шоссе связывает с Кутузовским проектом. Все близлежащие дома защищены от гула проходящего транспорта шумозащитными экранами. В рамках обустройства прилегающих территорий разбиты 2,3 гектара газонов, высажены 167 кленов, лип и сосен, а так же около 900 кустарников.

Благодаря проведённой реконструкции улучшилось транспортное обслуживание свыше чем 350 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Филёвский парк и Очаково-Матвеевское. Например, перепробег машин в этой части города снизился на 2,3 километра. А для того, чтобы пересечь обновленный путепровод времени теперь требуется каждый раз на десять минут меньше. Сами же магистрали, включая Кутузовский проспект и Рублевское шоссе, станут свободнее на 12-13 процентов, а соседняя улица Минская — на 9 процентов.