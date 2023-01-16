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Магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-02» подходит для лечения многих заболеваний

Аппарат «Алмаг-02» разработан компанией «ЕЛАМЕД». Он представляет собой небольшой портативный прибор для магнитной терапии. Последняя оказывает обезболивающий, регенеративный и сосудорасширяющий эффекты, также помогает бороться с воспалениями и отеками. Использование вместе с лекарственными препаратами позволяет добиться ремиссии многих заболеваний.

 © fiziosfera.ru

Магнитотерапия не оказывает агрессивного воздействия на организм, это щадящий физиотерапевтический метод. Его можно применять в любом возрасте, но перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и подобрать подходящую программу.

«Алмаг-02» предназначен для лечения спины, поясничного отдела, конечностей. Он хорошо проявил себя при лечении травм различного происхождения, а также ушибов, растяжений, синяков и ожогов.

Аппарат применяют при комплексном лечении артроза, артрита, остеопороза, при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта, кожных болезнях, болезнях дыхательной и нервной систем, при гипертонии и при лечении последствий инсультов.

Источник: https://fiziosfera.ru/products/alma...&utm_medium=cpc&utm_campaign=annzen

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  • alex4spb alex4spb
    17.01.2312:46:36

    а заключение Минздрава есть?

    сдаётся мне, граждане, это была… РЕКЛАМА

    #1258098
    • Нет аватара fiziosfera
      17.01.2312:50:59

      По ссылке есть РУ на медизделие и Декларация о соответствии — [ссылки отключены]

      #1258099
      • alex4spb alex4spb
        17.01.2313:05:10

        заключения нет.

        а регистрационное удостоверение на «изделие физиотерапевтическое медицинское прочее для домашнего использования».

        #1258100
        • Kolyda Kolyda
          17.01.2315:43:40

          регистрационное удостоверение на «изделие физиотерапевтическое медицинское прочее для домашнего использования».

          Начитался хвалебных отзывов на эти «Алмаки» и в раздумьях — стоит ли тратить три пенсии, 70 тысяч рублей, на этот аппарат? Спина болит, плечо болит, ноги болят, как помочь себе не знаю. Несколько раз мне назначали магнитотерапию. Но в поликлинике на меня накладывали катушки в пару кг. весом и сам аппарат на тумбочке стоял с компьютер размером. И, честно признаться, каких-то существенных эффектов от его применения не ощутил. А тут маленькая коробочка с такой же мощностью наверное?

          #1258115
          • alex4spb alex4spb
            17.01.2315:55:49

            нанотехнологии™ имени Чубайса!

            как в анекдоте:

            — а это приносит пользу?

            — продавцу таки да!

            #1258117
            • Kolyda Kolyda
              17.01.2315:57:25

              — а это приносит пользу?

              — продавцу таки да!

              Вот и чешу репу!

              #1258118
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