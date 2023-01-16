Магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-02» подходит для лечения многих заболеваний

Аппарат «Алмаг-02» разработан компанией «ЕЛАМЕД». Он представляет собой небольшой портативный прибор для магнитной терапии. Последняя оказывает обезболивающий, регенеративный и сосудорасширяющий эффекты, также помогает бороться с воспалениями и отеками. Использование вместе с лекарственными препаратами позволяет добиться ремиссии многих заболеваний.

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Магнитотерапия не оказывает агрессивного воздействия на организм, это щадящий физиотерапевтический метод. Его можно применять в любом возрасте, но перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и подобрать подходящую программу.

«Алмаг-02» предназначен для лечения спины, поясничного отдела, конечностей. Он хорошо проявил себя при лечении травм различного происхождения, а также ушибов, растяжений, синяков и ожогов.

Аппарат применяют при комплексном лечении артроза, артрита, остеопороза, при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта, кожных болезнях, болезнях дыхательной и нервной систем, при гипертонии и при лечении последствий инсультов.