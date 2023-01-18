В Юрьев-Польском Владимирской области открыли новую детскую районную поликлинику

© zebra-tv.ru

13 января 2023 года в Юрьев-Польском открылась новая детская районная поликлиника. Как пишут местные средства массовой информации, это событие стало долгожданным для жителей города.

Двухэтажное здание медучреждения было пристроено к старому корпусу районной поликлиники на улице 1 мая. Его начали возводить в 2020 году, однако из-за проблем с грунтами строительство затянулось. На объект было потрачено почти 100 миллионов рублей.

У здания новой детской поликлиники есть отдельный вход для больных детей, открытая регистратура, централизованный колл-центр, игровая зона, колясочная, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.

В поликлинике помощь детям будут оказывать педиатры и узкие специалисты. Медучреждение будет обслуживать около 5,5 тысяч маленьких пациентов из города Юрьев-Польского и района, ежедневно смогут принимать около 200 человек.

© zebra-tv.ru

© zebra-tv.ru

© zebra-tv.ru