Российский производитель начал выпуск компактных электрокаров

Российский производитель начал выпуск компактных электрокаровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Во Владимирской области наладили выпуск компактных электрокаров. В окрестностях первого частного города Доброград сейчас налаживается производство гольфкаров, получивших название «Спектр». Известно, что электрическая новинка для парковой эксплуатации создана собственным инженерным центром, а уровень локализация модели составляет 87%.
Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», российское происхождение имеют лонжеронная рама, подвеска, пластиковый обвес и отделка салона. Хотя элементы привода поставляет китайская компания Lvtong Technology.
«Спектр» имеет 48-вольтовую электросистему, 4-киловаттный электромотор и 100-амперный тяговый аккумулятор. Летом электрокар способен проехать до 80 километров, а скорость ограничена на отметке 23 км/ч.
«Спектр» уже можно приобрести у московского дилера за 2,1 млн руб.
https://quto.ru...-14-03-2025.htm
Фото «Автопоток»
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14.03.2514:02:39