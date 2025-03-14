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artal 14 марта 2025, 13:42 34 Производство

Российский производитель начал выпуск компактных электрокаров

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 © media.ixbt.site

Во Владимирской области наладили выпуск компактных электрокаров. В окрестностях первого частного города Доброград сейчас налаживается производство гольфкаров, получивших название «Спектр». Известно, что электрическая новинка для парковой эксплуатации создана собственным инженерным центром, а уровень локализация модели составляет 87%.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», российское происхождение имеют лонжеронная рама, подвеска, пластиковый обвес и отделка салона. Хотя элементы привода поставляет китайская компания Lvtong Technology.

«Спектр» имеет 48-вольтовую электросистему, 4-киловаттный электромотор и 100-амперный тяговый аккумулятор. Летом электрокар способен проехать до 80 километров, а скорость ограничена на отметке 23 км/ч.

«Спектр» уже можно приобрести у московского дилера за 2,1 млн руб.

https://quto.ru...-14-03-2025.htm

Фото «Автопоток»

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Источник: www.ixbt.com

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  • artal
  • 1
Владимирская область, Доброград, Спектр
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.03.2514:02:39

    уровень локализация модели составляет 87%.

    российское происхождение имеют лонжеронная рама, подвеска, пластиковый обвес и отделка салона. Хотя элементы привода поставляет китайская компания Lvtong Technology.

    Ключевой компонент импортный, но уровень локализации 87%?! Что-то не так с формулой подсчёта, явно.

    #1298293
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