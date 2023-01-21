Рельсовые автобусы РА3 начали работать в Воронежской и Тульской областях
14 января состоялась первая поездка рельсового автобуса РА3 «Орлан» по маршруту Воронеж — Белгород
Состав круглогодично будет курсировать по субботам: новый рельсовый автобус РА3 заменит на межобластном маршруте Воронеж — Белгород предыдущую модель состава — РА2. Также рельсовый автобус проходит через Губкин и Старый Оскол.
Рельсовый автобус РА3 «Орлан» — это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира. В салоне установлены мягкие сиденья, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. В рельсовом автобусе есть все удобства для маломобильных пассажиров: подъёмники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты.
Новый железнодорожный маршрут связал город Узловая Тульской области с Москвой
С 26 декабря между городом Узловая Тульской области и Москвой начал курсировать современный рельсовый автобус РА3.
В Тульской области такой подвижной состав начнёт эксплуатироваться впервые. Запуск нового маршрута стал возможен благодаря совместным усилиям Московской магистрали, правительства Тульской области и АО «Центральная ППК».
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21.01.2321:32:38