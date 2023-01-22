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Аппарат «УЗТ-1.01Ф» используется для ультразвуковой терапии

Ультразвуковой аппарат «УЗТ 1.01Ф» создан компанией «МедТеКо». Компактное устройство используют в больницах и косметологических кабинетах.

 © fiziosfera.ru

Ультразвуковая терапия — это физиотерапия, основанная на воздействии ультразвука на организм. Она эффективна при различных заболеваниях: «массаж» на клеточном уровне позволяет улучшить кровоток, стимулирует восстановительные процессы, помогает усилить регенерацию тканей. Ее также применяют при фонофорезе — введении лекарства при помощи ультразвука.

 © fiziosfera.ru

«УЗТ 1.01Ф» используют при следующих заболеваниях:

  • Воспалениях суставов, сопровождающихся болями и ограничением подвижности;
  • Воспалениях периферических нервов (радикулите, невралгии, неврите);
  • Травмах костей, суставов и мягких тканей;
  • ЛОР-заболеваниях, трофических язвах и других проблемах, связанных с нарушениями периферического кровообращения;
  • Хронических бронхите и плеврите;
  • Заболеваниях мочеполовой системы;
  • Дискинезии желчевыводящих путей.

Аппарат хорошо проявил себя и в косметологии. Он помогает лечить угри и восстанавливать ткани после пластических операций, снимает отеки, подходит для ультразвуковой чистки и омоложения кожи.

Источник: https://fiziosfera.ru/products/uzt-...&utm_medium=cpc&utm_campaign=annzen

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