Аппарат «УЗТ-1.01Ф» используется для ультразвуковой терапии
Ультразвуковой аппарат «УЗТ 1.01Ф» создан компанией «МедТеКо». Компактное устройство используют в больницах и косметологических кабинетах.
Ультразвуковая терапия — это физиотерапия, основанная на воздействии ультразвука на организм. Она эффективна при различных заболеваниях: «массаж» на клеточном уровне позволяет улучшить кровоток, стимулирует восстановительные процессы, помогает усилить регенерацию тканей. Ее также применяют при фонофорезе — введении лекарства при помощи ультразвука.
«УЗТ 1.01Ф» используют при следующих заболеваниях:
- Воспалениях суставов, сопровождающихся болями и ограничением подвижности;
- Воспалениях периферических нервов (радикулите, невралгии, неврите);
- Травмах костей, суставов и мягких тканей;
- ЛОР-заболеваниях, трофических язвах и других проблемах, связанных с нарушениями периферического кровообращения;
- Хронических бронхите и плеврите;
- Заболеваниях мочеполовой системы;
- Дискинезии желчевыводящих путей.
Аппарат хорошо проявил себя и в косметологии. Он помогает лечить угри и восстанавливать ткани после пластических операций, снимает отеки, подходит для ультразвуковой чистки и омоложения кожи.
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