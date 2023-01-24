Новый пригородный электропоезд ЭП2Д пополнил парк подвижного состава в Новосибирской области

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Для обеспечения безопасных и качественных перевозок жителей Новосибирской области продолжается ежегодная работа по обновлению подвижного состава пригородных поездов. В выходные на маршруты пригородного железнодорожного транспорта Новосибирской области вышел новый состав, который пополнил парк в январе 2023 года.

Это шестой по счёту электропоезд серии ЭП2Д, поступивший на Западно-Сибирскую железную дорогу в рамках обновления подвижного состава для эксплуатации на территории региона, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Состав оснащен современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на электронные табло.

В электропоезде создана безбарьерная среда. Салон головного вагона оснащен подъемниками и креплениями для инвалидных колясок. Экологически чистый туалетный комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Под сиденьями теперь имеются USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

На сегодняшний день общий парк подвижного состава, эксплуатируемого АО «Экспресс-пригород», составляет 44 электропоезда. Напомним, в августе и октябре 2022 года для обслуживания пассажиров введены в эксплуатацию два новых комфортабельных пригородных поезда серии ЭП2Д 6-ти и 8-ми вагонной составности. В феврале парк электропоездов Новосибирской области пополнит еще один поезд 10-вагонной составности.