Что это и как работает

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У нас закончилась сборка напорного агрегата для дробеструйных камер. Мы целую серию роликов посвятили этому оборудованию. Показали вам, как все начиналось. Промежуточный этап. И вот теперь напорный агрегат готов. И в этом ролике покажем, что у нас получилось.

Данный напорный агрегат можно использовать как автономное оборудование, так и совместно с системой управления дробеструйной камеры и управлять удаленно. В ролике мы покажем автономный режим работы.

Мы подвели к шкафу воздух. Сам напорный агрегат мы под давление не ставим, так как у нас расхода воздуха у компрессора не хватает для того, чтобы полностью его наполнить и протестировать работу самих камер. Мы имитируем наполнение камер воздухом. Включаем рубильник — у нас загорелась лампочка электропитания. Открываем краны для подачи воздуха. Как только включили, разрешающие клапана открываются для подачи воздуха. А второй клапан камеры 1 закрывается. После того, как оператор нажимает кнопку на электрическом сопле, у нас включается подача воздуха и абразива. Реле на пульте управления загораются. Камера 1 ( рабочая) под давлением находится всегда, а камера 2 постоянно пополняется дробью. У нее настраивается периодичность с помощью реле, по которой клапана открываются-закрываются.

Также имеется режим ручной заправки. Для этого имеется ручка на панели управления. Есть система обдува сжатым воздухом. Когда оператор обработал, можно либо в камере убрать с пола дробь, чтобы щеточкой не мести, либо большие полости — убрать большой объем дроби. Если где-то есть труднодоступные места — выводится отдельный шланг. Там есть место для подключения с краном и соплом. Включаем режим. В этот момент подача воздуха на дозатор прекращается, и происходит подача воздуха к оператору. Напорная линия (шланги) от абразива продувается и дальше идет чистый сжатый воздух.

Плюс именно электрического управления ручкой оператора, а не пневматического — это скорость срабатывания. И то, что емкость номер 1 (рабочая) под давлением, когда оператор перестает работать — ручку размыкает у нас воздух с камеры 1 не сбрасывается наружу или в шланг, поэтому дробь не продувается из напорной линии. Она остается там всегда. Последующим нажатием через 1-2 секунды начинает идти напор.

Шкаф управления фиксирует ряд параметров работы агрегата, который в последующем можно отправить в общую систему работы дробеструйной камеры. Это общее время моточасов, количество включений, напряжение. Также можно узнать количество включений каждого из операторов. На торцевой части шкафа имеются индикаторы давления в камерах. Основное, что можно сказать, — все получилось ровно точно так же, как мы проектировали визуализировали и какую логику работы закладывали. Это именно то, чего нет у многих производителей, особенно у российских. Некоторого функционала нет даже у европейских. Мы брали за основу европейцев — их логику работы, комбинировали и дополняли под свои задачи. Мы видим, как в будущем это будет развиваться с перспективой на несколько лет вперед. В ближайшее время начнутся сборы напорных агрегатов на 4, 6 и 8 операторов большого объема.