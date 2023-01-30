Запущены три новых поезда ЭП2Д на Казанском направлении Московской железной дороги

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АО «Центральная ППК» продолжает обновлять подвижной состав на Казанском направлении, заменяя старые поезда на современные ЭП2Д. Так, в конце января на рейсах между Москвой и станцией Голутвин было запущено три электропоезда этой серии.

«Масштабную программу по обновлению подвижного состава мы начали в 2012 году и активно продолжаем сейчас в преддверии запуска новых диаметров, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Доля современного подвижного состава на всех наших направлениях увеличилась до 44,6%. При этом мы движемся опережающими темпами: обновление идёт быстрее, чем списываются арендуемые поезда, у которых истекает срок службы».

В прошлом году компания уже вывела на Казанское направление 10 составов ЭП2Д, которые отвечают всем современным требованиям комфорта. Поезда оборудованы мягкими сидениями с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводной сетью Wi-Fi, дополнительными поручнями для стоящих пассажиров и велокреплениями. Также ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: в головных вагонах есть откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты.