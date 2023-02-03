Подписан приёмный акт о передаче головного траулера-процессора «Дмитрий Кожарский»

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ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в ОСК) и АО «Атлантрыбфлот», входящий в УК «ФОР», подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта KMT02.02 «Дмитрий Кожарский».

После успешного прохождения ходовых испытаний траулера «Дмитрий Кожарский», где были подтверждены и проверены проектные характеристики судна, сторонами был подписан приёмный акт о передаче судна АО «Атлантрыбфлот». Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены после передачи Заказчику непосредственно в районе промысла.

Строительство траулеров на ВСЗ ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР», на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта KMT02.

«Дмитрий Кожарский» — первый крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор проекта КМТ02.02 из серии, которые строятся для лова донных пород рыб. Траулер «Дмитрий Кожарский» был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020 года.

Траулер ледового класса Ice3 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, производства консервов из печени трески до 4000 банок в сутки, рыбной муки до 7,9 тонн в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 2375 куб. м.

Технические характеристики судна: