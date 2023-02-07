На ПК Правоурмийский началась эксплуатация установки медной флотации

ПАО «Русолово» (MOEX: ROLO) (далее — «Компания» или «Русолово»), российская оловодобывающая компания, сообщает о начале выпуска медного концентрата на производственном комплексе Правоурмийский.

В настоящее время предприятие выпускает два товарных концентрата — оловянный и вольфрамовый, при этом руда Правоурмийского месторождения содержит значительное количество меди для извлечения. С целью получения медного концентрата на производственном комплексе Правоурмийский началась опытно-промышленная эксплуатация установки медной флотации, а также разрабатывается уникальное сочетание флотационных реагентов, которые позволяют снизить содержание мышьяковистых минералов в концентрате.

С 2021 года специалистами Управления по научно-технической деятельности ПАО «Русолово» проводились исследования по определению возможности получения медного серебросодержащего концентрата. В результате были разработаны новые технологические режимы, которые в перспективе позволят наладить выпуск высококачественного концентрата с содержанием меди на уровне 30-35% и серебра 700 г/т.

Генеральный директор ПАО «Русолово» Николай Радько прокомментировал:

«Благодаря внедрению новых технологий ПАО „Русолово“ повышает эффективность производства, расширяя список выпускаемых продуктов. Производственный комплекс Правоурмийский станет вторым объектом Компании, на котором будет организован промышленный выпуск медного концентрата — до этого производство уже было налажено на производственном комплексе Солнечный. Летом 2022 года благодаря запуску шеелитовой флотации в Солнечном началось производство вольфрамового концентрата».

О компании

ПАО «Русолово» является ведущей российской оловодобывающей компанией, обладает значительным потенциалом по запасам олова. За 2022 год производство олова в концентрате составило 2,9 тыс. тонн.

Компания добывает следующие виды металлов: олово, вольфрам и медь. Предприятия ПАО «Русолово» расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

В мае 2022 года ПАО «Русолово» исполнилось десять лет со дня основания.