L-pixel Em сохранил все преимущества L-pixel и получил возможность работы в режиме аварийного освещения.

Модульная конструкция позволяет собирать светильник различных форм, мощностей и размеров. В зависимости от числа модулей мощность L-pixel Em может составлять от 50 до 300 Вт, световой поток 7500 — 45000 лм (для КСС тип Д). Предусмотрена возможность оснащения вторичной оптикой с КСС Г30, Г60, К15.

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Аварийное исполнение соответствует ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. БАП оснащен кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения.

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева. Обеспечена защита драйвера и электронных компонентов от попадания влаги — IP66.

Доступно 2 типа крепления: подвес или кронштейн. Минимальный вес изделия для подвесного исполнения — 1.9 кг, максимальный — 8.4 кг.

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Особенности конструкции:

светильник может состоять из одного, двух, трёх, четырёх или шести модулей*;

мультилинза из ПММА;

петли подвеса позволяют установить светильник ровно, несмотря на размещенный на корпусе БАП.

*По техническому заданию возможно исполнение с большим количеством модулей.

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