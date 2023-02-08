На Тургеневском мосту в Орле стало в 2 раза светлее

Согласно официальной статистике ГИБДД, одной из основных причин ДТП в Орле за прошедший 2022 год стала неисправность освещения. Власти города решили провести постепенную модернизацию освещения на ключевых дорожных объектах города.

Первым из них стал Тургеневский мост. Для увеличения уровня освещенности здесь дополнительно установили 30 светодиодных светильников LEDEL серии Street X1, мощностью по 77Вт. Новое освещение с нейтральным дневным светом улучшает видимость и создает равномерное освещение дорожного полотна при любых погодных условиях.

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Напомним, что консольные светильники Street X1 удобны в монтаже и обслуживании, обладают высокой световой отдачей, имеют защиту от микросекундных

импульсных помех. Таким образом, качественные энергоэффективные LED-светильники позволяют создавать безопасные условия для участников дорожного движения и снижать затраты на обслуживание инфраструктуры.