Новую школу на 1100 мест открыли в городе-спутнике Челябинска

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Копейская школа № 16 в Тугайкуле строилась на улице Красная Горнячка несколько лет, а сдать её должны были ещё в 2020 г. Болотистая местность вынудила подрядчика слишком долго готовить площадку для строительства, да и были задержки по проектно-сметной документации.

Сейчас школьники микрорайона получили свое образовательное учреждение. В начале этой недели здание распахнуло двери для ребят. Оно разделено на функциональные модули: помещения для начальных классов, кабинеты естественно-научных дисциплин и универсальные учебные кабинеты для старшеклассников. Два модуля спортивных залов тоже предназначены для учащихся разных возрастов.

Все эти модули, а также столовая и современная библиотека соединены между собой коммуникационными пространствами: в вестибюлях и холлах для ребят предусмотрены как активные, так и тихие развлечения. В школе для младшеклассников организована группа продленного дня.

С начала следующего учебного года в школе откроется детский технопарк «Кванториум». В нем вне уроков смогут заниматься 400 ребят, еще 300 школьников — по программе дополнительного образования. Здесь теперь уже привычная для новых школ картина: ученики занимаются робототехникой. Сюда приобрели новые компьютеры, которые будут работать на отечественном программном обеспечении с защищенными каналами связи.

Все единодушно ответили, что теперь учиться не просто интересно, но и увлекательно: в просторных помещениях есть все возможности скоротать время за интересными играми. Например, в одном из коридоров есть большие шахматы. Интересно здесь обыграли и лестницу, ведущую на второй этаж: рядом с ней разместили сидячие места для просмотра образовательного контента.

Изюминка школы — огромный актовый зал со сценой и профессиональным светом. Обещают, что это место никогда пустовать не будет, а первое мероприятие пройдет уже на днях.

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Источник фото: Елена Мицих для ЕАН

https://eanews....nska_09-02-2023