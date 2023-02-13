В Костроме открылся новый детсад

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В Заволжском районе Костромы открылся ещё один детский сад — пятый за восемь лет в этом районе.

Средства на строительство Костромская область привлекла благодаря президентскому национальному проекту «Демография». В дошкольном учреждении открыто 14 групп для детей раннего и дошкольного возраста. Предусмотрены две группы для малышей с особенностями развития.

В детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинет дополнительного образования, компьютерный класс, сенсорная комната, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога. Для отопления и горячего водоснабжения построена автономная котельная.

Строительство детского сада позволило снизить наполняемость групп в ближайших детских садах — № 79, 9 и 1. Кроме того, 67 семей, которые планировали отдать детей в детский сад только осенью, получили возможность сделать это уже сейчас. А родители, которые возили детей на другой берег Волги, сегодня переводят малышей в сад рядом с домом.

В Костромской области с 2012 года дополнительно создано более 7 тысяч мест для детей дошкольного возраста. Только в Костроме построено и реконструировано 15 детских садов. Создание первых классов на базе детского сада позволит снизить нагрузку на школы и сделать более плавным переход детей из детсада, считает Сергей Ситников.