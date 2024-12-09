В Костромской области открыли новую молочную ферму

В селе Туровское Галичского района пущена в эксплуатацию модернизированная молочно-товарная ферма на 116 голов. Ее реконструкцию ООО «Ладыгино» завершило в начале декабря.5 декабря состоялась церемония открытия молочно-товарной фермы в селе Туровское.

ООО «Ладыгино» занимает первое место в Костромской области по численности поголовья молочных коров и валовому производству молока, вносит большой вклад в экономику муниципалитета, создает рабочие места для местного населения.

«Это наша ежегодная традиция — увеличивать поголовье дойного стада. На сегодняшний день у нас в хозяйстве находится 1375 дойных коров и более трех тысяч голов крупного рогатого скота. За 2025 год мы планируем увеличить поголовье минимум на сто голов. Сейчас мы производим в сутки 34-35 тонн молока, но за 2025 год планируем добиться показателя в 40 тонн молока в сутки. Коллектив готов к работе, трудоспособность хорошая, настрой боевой. С кадрами серьезных проблем нет, поэтому думаю, что все у нас получится, и мы продолжим развивать наше предприятие», — поделился планами на будущее директор ООО «Ладыгино» Андрей Николаевич Смирнов.

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