В Наро-Фоминском городском округе открылся новый ледовый центр

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В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа состоялось открытие нового ледового центра, построенного за счет внебюджетных источников. Спортивный объект общей площадью 6000 кв.м включает две ледовые арены (56×26м) и административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, хореографическим залом, залом общей физической подготовки и кафе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новый объект в Апрелевке станет дополнительной площадкой для проведения тренировок секций фигурного катания и хоккея. Кроме того, благодаря двум аренам, расположенным в ледовом дворце «April ice club», здесь можно будет проводить соревнования, в том числе и со зрителями.

Отметим, что в прошлом году в Апрелевке был построен теннисный клуб. Комплекс включает 8 кортов для игры в теннис, 4 корта для игры в сквош, 4 открытых грунтовых корта площадью более 7 000 кв. м. Также на территории теннисного клуба расположен административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми и кафе. Этот проект был реализован также на средства инвесторов и стал отправной точкой в формировании современного спортивного ядра Апрелевки.

На базе ледового центра в Апрелевке помимо муниципальных работают частные секции для юных фигуристов и хоккеистов.

Отметим, что в Апрелевке в непосредственной близости от введенных в эксплуатацию спортивных объектов инвесторы уже ведут строительство гостиницы. Ее открытие позволит создать полноценные условия для проведения спортивных сборов и соревнований.

© nfreg.ru

© nfreg.ru