Детский сад на 400 мест открыли в Одинцовском округе Москвы

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Детский сад на 400 мест открылся в ЖК «Гусарская баллада». Его строительство завершили в декабре 2022 года в рамках нацпроекта «Демография». Софинансирование стройки шло из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Объект сдали на полгода раньше запланированного срока.

До сих пор в «Гусарской балладе» было всего два дошкольных образовательных учреждения в общей сложности на 260 мест. При этом посещало ДОУ в два раза большее количество детей. Новый детский сад позволит значительно снизить очерёдность в микрорайоне. В апреле в учреждении начнётся также формирование ясельных групп для детей от 1,5 лет.

В трёхэтажном здании есть групповые и спальные комнаты, залы для занятий спортом, хореографией и музыкой. В соответствии с проектом оборудованы пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. На прилегающей территории обустроены игровые площадки и теневые навесы. Дошкольное образовательное учреждение находится рядом со строящейся школой на 2200 мест. Детский сад впоследствии сформирует с ней единый образовательный кластер.

На этом строительство детских садов в ЖК «Гусарская баллада» не закончится. Ещё одно ДОУ на 110 мест будет создано на месте бывшего недостроя. Инвестор для реконструкции уже найден, компания-подрядчик приступила к работе — идёт вывоз с площадки строительного мусора. Завершить реконструкцию детсада планируется до конца 2023 года.

© oinfo.ru

© odin.ru

© odin.ru

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